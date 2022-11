Monza | top manager derubati a Milano fanno rintracciare i ladri con geolocalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022), 16 nov.(Adnkronos) -degli zaini contenenti costosi pc e auricolari, due topdi una azienda coreana riescono a geolocalizzare ie far ritrovare loro e la refurtiva a. E' accaduto lo scorso lunedì. Poco prima delle 16.30, un equipaggio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-squadra volanti, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa della questura di Monz, è intervenuto per la probabile presenza, in via Guerrazzi, di un costoso pc portatile asportato poco prima aldi una azienda coreana che si trovava a, da due uomini di cui era stata fornita una dettagliata descrizione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato un giovane corrispondente alla descrizione, il ...