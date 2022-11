Mercato Inter | non solo Gosens | doppia cessione a gennaio

2 - 1 20:30 Stoccarda - Hertha Berlino 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:30 Lecce - Atalanta 2 - 1 18:30 Sassuolo - Roma 1 - 1 20:45 Fiorentina - Salernitana 2 - 1 20:45- Bologna 6 - 1 20:45 Torino - ...Tra le big, soloe Milan hanno fatto peggio, ma le due milanesi hanno compensato il dato negativo grazie ai 34 e 29 gol rispettivamente realizzati. Di conseguenza, il ds Tiago Pinto potrebbe ...Ci sarebbe ancora Los Angeles nel futuro prossimo di Myles Turner degli Indiana Pacers, ma non con i Lakers, che lo hanno inseguito a lungo in estate senza troppa convinzione e che lui stesso ...l’Inter è mentalmente proiettata non soltanto alla ripresa delle ostilità nel tentativo di riacciuffare la vetta del campionato di Serie A – ben difesa dal Napoli di Spalletti – ma anche su tutte le ...