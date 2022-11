Mattinale Piantedosi Nessuna strategia | ma un' idea fissa | l' attrazione fatale fra ong e scafisti di F Olivo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il ministro dell'Interno in Parlamento rivendica il suo operato, parla di "pull factor" delle ong e incolpa Ocean Viking per gli attriti con Parigi. Quindi l'annuncio di un vago provvedimento per "arrivi legali dai Paesi che bloccano i clandestini"