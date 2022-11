Marotta | «Superlega grido di allarme per sostenibilità»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Il ricorso alla, partita in modo embrionale con club di Premier poi sfilati, è undiper una difficoltà nella ricerca della, nell’essere competitivi contro un modello come la Premier che genera ricavi. Fatta eccezione per la Bundesliga dove non è consentito che la maggioranza sia espressione di un fondo, le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TUTTO mercato WEB

Se tutto va bene, Exor incasserà i profitti e gli incassi dellae quindi dovrà sborsare ... Aldo Mazzia, ex Exor, ha gestito ottimamente l'aspetto economico, altrettanto Beppe, ...L'idea diè quella di inserire un diritto di riscatto a partire dal 2024 che permetterà ai ... Spazio in taglio alto alla: rilancio Juve con un top manager per il progetto ancora ... Marotta: "Superlega grido d'allarme. In Italia manca la cultura della sconfitta" L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a margine della presentazione ... poi a quello sportivo". "La Superlega è partita in modo embrionale, con parecchie squadre della Premier ...Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del calcio'. Tra i temi trattati, la ...