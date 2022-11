Agenzia ANSA

...il caro bollette che assorbirà la maggior parte delle risorse disponibili per la prossima. ... a breve, Matteo Salvini dovrebbe bussare alla posta del Ministro dell'Economiaper fare ..."L'impegno che ci siamo presi è di convocare un consiglio dei ministri lunedì" per approvare la. Così il ministro dell'Economia Giancarlointerpellato a margine del G20. "Dobbiamo fare presto", ha aggiunto. . Manovra: Giorgetti, fare presto, la portiamo in Cdm lunedì - Ultima Ora (ANSA) - BALI, 16 NOV - "L'impegno che ci siamo presi è di convocare un consiglio dei ministri lunedì" per approvare la manovra. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a ...Man mano che la Legge di Bilancio prende forma cresce anche la consapevolezza che sarà un’impresa decisamente ardua mantenere gran parte delle promesse ...