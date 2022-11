Luce e gas | ecco le province d’Italia dove si consuma e si spende di più Mercato Libero? Si risparmia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quali sono le città italiane con i consumi più elevati die gas? L’ultima indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it ha stilato la classifica dellepiù energivore, confrontando la spesa per i nuclei familiari in regime di Maggior Tutela e il risparmio ottenibile passando invece alla migliore offerta del. Per le famiglie italiane, il passaggio alpuò garantire un risparmio annuo di oltre 300 euro. I prezzi dell’energia, in questo autunno e inverno di rincari, stanno schizzando alle stelle. A subirne gli effetti sono soprattutto le famiglie italiane con i consumi più alti. Se facciamo riferimento alla corrente elettrica, la Sardegna è una delle regioni più energivore, concome Nuoro e Cagliari in testa. Ci ...

E non si tratta tanto delle maxi bollette di. Quelle sono già arrivate o stanno arrivando in questi giorni per conto loro. Si parla degli aumenti dei tassi d'interesse sui mutui per l'...In modo tale da dare respiro ai cittadini ed alle imprese prima alle prese con gli effetti negativi legati all'emergenza per il Covd, e poi all'inflazione ed al caro delle bollette di. A ...L’aumento dei costi di energia e gas da ottobre 2021 a ottobre 2022 in Liguria è del 147,9%. L’aumento della stessa voce, nello stesso periodo, in Italia è del 135%: 13 punti sotto la Liguria Genova – ...L'Istat ha diffuso i dati sull'inflazione, registrando nuovi aumenti. Dati che preoccupano i cittadini che si trovano di fronte a un incremento notevole dei prezzi dei beni di prima necessità. Il pens ...