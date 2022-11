(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'ipotesia contraerea ucraina, mentre si indaga ancora. Per Zelensky "è un messaggio russo al G20". Per Mosca "qualcuno vuole provocare uno scontro Nato-a". E laintende chiedere l'attivazione'Art.4 del Trattato Nato

L'HuffPost

... Monday ha continuato a cercarla, ed ora passa le giornate sulla tomba'amica Yukiko, sotto un albero di acero, il suo posto preferito dove dormire d'estate, e ripararsi d'inverno. E la...Nella, al Grande Fratello Vip , abbiamo assistito a un momento di pericolosa vicinanza tra Nikita ... la Pelizon si è fiondata tra le braccia'ex tronista, dove è rimasta per un periodo di ... La notte dell'incubo che si materializza, poi parla Biden: "Improbabile che in Polonia siano missili russi" L'ipotesi della contraerea ucraina, mentre si indaga ancora. Per Zelensky "è un messaggio russo al G20". Per Mosca "qualcuno vuole ...«Il traffico aereo si è riallineato nei mesi estivi dell’anno corrente ai dati precedenti l’emergenza ... la situazione (soprattutto di notte) è addirittura peggiorata rispetto al passato. Perché pur ...