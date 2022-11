Iva Zanicchi svela | Sono arrivata vergine fino ai 26 anni | dopo ci ho dato!

, guarda gli scatti della sua lunga carriera E l'artista non si ferma qui aggiungendo alcuni dettagli: 'Ero vergine al primo Sanremo e si vedeva... dall'espressione'. Era il 1965 e...E quindi E quindi si piazza il compagno di Selvaggia Lucarelli nel cast , un'che dà della 'tr*a' alla giurata (pure in questo caso la Carlucci poco pervenuta, perché alla fine 'so ...Iva Zanicchi svela: "Sono arrivata vergine a 26 anni, poi però ci ho dato dentro". Disinibita e senza freni come sempre la cantante di Ligonchio si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vi ...E' un'Iva Zanicchi a ruota libera quella che a "Oggi è un altro giorno", su Rai 1, rivela dettagli inediti sulla sua vita intima.