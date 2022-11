Inter Miami | media inglesi | Beckham sogna Messi e Ronaldo e subito | Mbappé per il futuro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Davidin grande. L’ex Spice Boy, proprietario dell’, club dell’MLS americana, sta pensando di sfruttare la lite tra Cristianoe il Manchester United per accaparrarsi il portoghese e convincerlo a trasferirsi negli Usa. Dai primi sondaggi, CR7 parrebbe essereessato. A quel punto,potrebbe essere il secondo colpo clamoroso: è in scadenza col Psg e potrebbe decidere di creare un dream team delle leggende degli ultimi quindici anni. Al momento, però, è solo una fantasia di mercato del Sun: ilinglese parla anche, addirittura, di unessamento per ilanche nei confronti di Mbappè. SportFace.

David Beckham ha aperto un canale di dialogo per portare Cristiano Ronaldo all'di. Lo scrive il Sun che già lo scorso 9 ottobre aveva parlato di un interessamento del club americano per l'attaccante del Manchester United . Ora Beckham ha parlato con i rappresentanti ......Sean Johnson (New York City) Difensori Tim Ream (Fulham) Sergino Dest (Milan) Antonee Robinson (Fulham) Cameron Carter - Vickers (Celtic) Walker Zimmerman (Nashville) DeAndre Yedlin () ...Da escludere una permanenza di CR7 allo United che per il futuro sogna Mbappè LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - David Beckham sogna di ...David Beckham sta cercando di convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club, l'Inter Miami. (ANSA) ...