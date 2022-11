Il sottosegretario alla Salute Gemmato | “Non mi dimetto Non sono no vax | sui dati ho le mie fonti”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Vaccini Covid, ilrisponde alle polemiche Dopo le polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni sui vaccini anti-Covid, in cui ne metteva in dubbio l’efficacia, ildel governo Meloni, Marcello, si difende dalle critiche. Intervistato da più testate,sottolinea subito di non avere nessuna intenzione di dimettersi. “Dimettermi? Non ci penso nemmeno” ha dichiarato a La Stampa, mentre al Corriere della Sera ha affermato di essere disponibile a lasciare l’incarico “solo se me lo chiede Giorgia”. Il, poi, afferma di essere stato frainteso e riguardo le sue dichiarazioni rilasciate ...

