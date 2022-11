Fisco | Bombardieri UIL | ' Serve una vera detassazione della tredicesima'

Agenzia ANSA

Per, bisogna dare "una mano più forte a chi è più in difficoltà. Bisogna aprire una discussione complessiva, speriamo in tempi brevi". Rispetto a possibili azioni dei sindacati se nella ......e costo del lavoro qualcosa possa trovare spazio nella manovra. Giorgia Meloni incontra a palazzo Chigi i sindacati: ci sono i segretari di Cgil, Cisl e Uil - Landini, Sbarra e- e,... ==Fisco: Bombardieri, 'serve vera detassazione tredicesima' - PMI Il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri commenta la linea dell’esecutivo sugli aiuti e chiede un intervento urgente nella legge di bilancio.“Un contributo rilevante al sostegno dei consumi, in vista delle prossime festività natalizie” “Per sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, falcidiati dai costi dell’energia e ...