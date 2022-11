Diocesi | Bolzano - Bressanone | giovedì 17 novembre il convegno Victims first su tutela dei minori e prevenzione

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Per il programma in dettaglio e le iscrizioni online al: www.bz - bx.net/it/abusi2022.html.

Servizio Informazione Religiosa

È ufficialmente iniziato il nuovo periodo di lavoro 2022 - 2027 del Consiglio pastorale delladi- Bressanone. Come gli altri consigli, questo organo consultivo è 'espressione della sinodalità della Chiesa', ha detto il vescovo Ivo Muser in apertura della riunione costitutiva ..."Nessuno però ha fatto nulla e oggi questo prete è parroco dellacon incarichi importanti a ... Fatti, i primi a indagare ma anche i primi a insabbiare Federica Tourn Omertà e veleni ... Diocesi: Bolzano, nuovo Consiglio pastorale 2022-2027 Dal 2010 la diocesi di Bolzano-Bressanone affronta sistematicamente l'abuso di potere e violenza sessualizzata nella Chiesa attraverso il Centro di ascolto istituito in aiuto delle vittime e le inizia ...È ufficialmente iniziato il nuovo periodo di lavoro 2022-2027 del Consiglio pastorale della diocesi di Bolzano-Bressanone. Come gli altri consigli, questo organo consultivo è "espressione della sinoda ...