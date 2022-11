Cessione Sampdoria | dagli errori nel comunicato ai 40 milioni | tutti i dubbi sulla vicenda Al Thani

'Dice che non capisce come faccio a sorridere, a essere sereno, in un momento per lacosì ...- 'Invece siamo rimasti per spirito di servizio e perché c'era la trattativa per ladella ...Una lettera per ribadire che l'interessamento per laè concreto: ' Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'acquisizione del club prima possibile '.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Dopo le parole di Ferrero ai microfoni di Secolo XIV, il quale ha ammesso di voler tornare a gestire la Sampdoria una volta scaduta la pena accessoria, è arrivata la replica ...