Calciomercato | duello tra Monza e Cremonese | nel mirino il giocatore dell’Inter

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Si scaldano i motori in casa Inter per la finestra diinvernale. La dirigenza nerazzurra si inizia a muovere e uno dei primi nomi trapelati dal mercato in uscita è quello di un centrocampista. Infatti, conosciamo bene la linea guida del club: prima le uscite e poi le entrate. Roberto Gagliardini sarebbe l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter a gennaio. Scontento del poco utilizzo, appena 9 le presenze tra Serie A e Champions (di cui solo 2 da titolare), il centrocampista italiano si guarda intorno, dove spera di trovare una maglia da titolare. Roberto Gagliardini centrocampista Inter Gagliardini piace in Serie A Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Seria A sarebbe finito neldi. A, dove ritroverebbe il suo ex compagno ...