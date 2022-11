Bellinazzo | “Gestione De Laurentiis? Napoli un unicum in Italia per la sua vision”

AreaNapoli.it

A Radio Napoli Centrale , nel corso di Un Calcio alla Radio , è intervenuto Marco, giornalista de Il Sole 24 Ore . 'Il calcio ha vissuto decenni di crescita economica che ...la sua, ...... amministratore delegato Corporate dell Inter, Marco, giornalista economico e Andrea ... equità e inclusione in Generali Italia e porterà al festival le sfide per unapiù umana e ... Bellinazzo: 'Gestione De Laurentiis, non c'è mai stata partita. Il Napoli unicum in Italia' Marco Bellinazzo ha parlato del calcio moderno soffermandosi sulla lungimirante gestione societaria del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore ... Ho sempre riconosciuto la sua gestione, non c’è mai stata partita. Il Napoli è un unicum in Italia per vision ...