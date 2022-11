Aggressione al Santobono | Di Fenza | “Presidi militari e pene certe”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La notte del 14 novembre un’infermiera dell’ospedaleè stata aggredita dai genitori di un bimbo di 12 anni con un estintore e una bombola d’ossigeno. La causa scatenante alla base dell’episodio sarebbe dovuta al disaccordo dei genitori nella somministrazione di un farmaco, in quanto il figlio sarebbe stato un soggetto asmatico. L’infermiera, minacciata di morte, come si evince da un filmato reso pubblico sui social, è stata costretta a nascondersi in uno stanzino per evitare il peggio, mentre il personale ospedaliero cercava di proteggerla dai malintenzionati. “Negli ospedali campani registriamo un clima di guerra, ogni settimana il bollettino delle aggressioni evidenzia un quadro drammatico – commenta Pasquale Di, Consigliere Regionale dei Moderati – facinorosi e violenti non possono continuare a ...

