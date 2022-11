Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 novembre 2022)DEL 15 NOVEMBREORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SU MOLTE STRADE DEL TERRITORIO. LA CIRCONE E’ TORNATA NELLA NORMA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA DI FIORENTINI E L’INIZIO DELLA COMPLANARE ANCORA TRAFFICATE IN DIREZIONE OSTIA LA VIA DEL MARE, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA DI MEZZOCAMMINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TRA LA STESSA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE CAMBIAMO ARGOMENTO AL VIA OGGI FINO AL 15 APRILE PROSSIMO, COME OGNI ANNO, L’OBBLIGO DEGLI PNEUMATICI INVERNALI O DI CATENE DA NEVE A BORDO SULLE STRADE A RISCHIO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI ...