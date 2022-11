Tutti pazzi per i Fringe Benefit | a 3000 euro Ma i dubbi non mancano

(Di martedì 15 novembre 2022) Il tetto deiesentasse, alzato da 600a 3 miladal decreto Aiuti quater, è una norma che, nella sua seppur eccezionalità, avrà un impatto immediato sul fronte del potere d’acquisto delle famiglie e dei consumi e alle aziende questo piace. Di fatto si tratta di una misura in grado in modo rapido ed efficace di tagliare il «cuneo fiscale», grande spada di Damocle della nostra finanza che ogni Governo deve affrontare quando si trova al cospetto del dossier “lavoro”. Va subito detto che la misura è rivolta ai dipendenti ma non è un «diritto». È uno strumento che ogni azienda può decidere di utilizzare in maniera libera. Quindi si potrà avvalersi del massimo e dei famosi 3 milama, purtroppo, anche rinunciarci del tutto restando fermi a quota 0. “Il ...

Prima Verona

...del manicomio (in Francia) c'era il Gran Hospital General di Parigi che accoglievai devianti. sfaccendati, delinquenti, individui politicamente sospetti, eretici, ovviamente i, gli ...timothee chalamet a milano 1timothee chalamet a milano 2 Da www.milanotoday.it timothee chalamet a milano 5 L'uragano Timothée Chalamet si abbatte su Milano. Il 26enne attore americano, tra i nomi più ... Tutti pazzi per la verza Michelina: quando è prevista la festa e la degustazione La misura può davvero essere un toccasana per i dipendenti che ne potranno usufruire, perché non è una cosa automatica e uguale per tutti ..."Una compagnia di pazzi", il nuovo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso, in scena in prima assoluta dal 15 al 27 novembre al Teatro de' Servi di Roma.