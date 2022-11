Calciomercato.com

L'attaccante delche in Russia, quattro anni fa, arrivò a realizzare ben 6 reti, in ... avrà tutti glipuntati addosso ed è pronto a caricarsi l'attacco dei Blues sulle spalle, anche in ...... contentissimo, assai soddisfatto di quanto sto realizzando con il. Ho già segnato 3 gol ... I risultati sono sotto glidi tutti: credo che sia un discorso di confidenza, di sicurezza nei ... Tottenham: occhi in Germania per il dopo Kane | Mercato Antonio Conte vorrebbe tornare ad allenare Marcelo Brozovic. Secondo football.london, il Tottenham infatti ha inserito il centrocampista dell'Inter ...Dall'Inter al Tottenham, Conte ci sta pensando e lavora al colpo a zero: adesso dipende tutto dal club nerazzurro.