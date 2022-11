Stipendio di settembre in ritardo | Mbappè irritato con il Psg

(Di martedì 15 novembre 2022) Tensione tra Kyliane il Paris Saint Germain. L’attaccante – ora impegnato al Mondiale con la Francia – ha già manifestato l’intenzione di andarsene e un nuovo problema sembra aver acuito la frattura tra le parti. Come riporta oggi L’Equipe,avrebbe ricevuto inil pagamento dellodi, che sarebbe arrivato solo a metà ottobre e per giunta non interamente. Il giocatore avrebbe chiesto chiarimenti, ci sarebbe stato un problema di flusso di cassa o di fair play finanziario. Ma il giocatore non ha giudicato convincenti le motivazioni della società. SportFace.

Tuttosport

... nascerebbe da un pagamento piuttosto ritardato della sua mensilità di. Nello specifico, Mbappé e il suo entourage avevano rilevato che una parte consistente dellonon fosse ...A rendere ancor più incandescente l'ambiente, una notizia lanciata dal quotidiano francese L' Équipe , secondo cui il Psg avrebbe pagato in ritardo lodi. L'entourage dell'ex ... Psg-Mbappé, c'è ancora tensione: lo stipendio di settembre pagato in ritardo Come riporta oggi L’Equipe, Mbappè avrebbe ricevuto in ritardo il pagamento dello stipendio di settembre, che sarebbe arrivato solo a metà ottobre e per giunta non interamente. Il giocatore avrebbe ...La vertenza della ex-Novelli. Ora c'è il rischio di un taglio al personale del 50 per cento. Il dimezzamento dell'organico sarebbe stato reso noto nell'ambito di un confronto tra le parti sociali. La ...