Preghiera del mattino del 15 Novembre 2022 | “Rendimi degno di Te”

... in attesa che il penitente, attraverso una più intensae ascesi, possa maturare con ... ricorda che 'il fedele per ricevere il salutare rimediosacramento della penitenza, deve essere ...... sarà proprio davanti a questa sublime effigie della Madonna - così ricca di storia, sconvolgente per la sua sublime bellezza d'oro e d'argento - che il cuoregiovane si aprirà alla; ...Pochi i tifosi già in giro per i Mondiali di Qatar 2022, rari i gadget dell’evento, ma i qatarini sono solo il 20% della popolazione. Il resto sono immigrati che hanno altro a cui pensare (e amano il ...ci sono persino mascherine nere del tutto simili ai presìdi anti Covid (3,50) con scritte «boia chi molla» oppure «me ne frego». Dodici euro costa invece il rassicurante grembiule da cucina — nero — ...