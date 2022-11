Opta | Osimhen | Lobotka e Di Lorenzo nella top 11 della Serie A del 2022

(Di martedì 15 novembre 2022)ha pubblicato la Top 11A dell’anno solare, redatta in base ai dati delle sue statistiche. Tra gli undici scelti ci sono tre giocatori del Napoli:e Di. Vediamo più nel dettaglio quali sono gli undici scelti da. Per il ruolo del portiere è stato scelto Vicario, numero uno dell’Empoli. Il motivo è presto spiegato: è lui il portiere che ha evitato più gol in questo primo scorcio del campionato diA. “Tra i portieri con almeno 15 presenze inA nel, Guglielmo Vicario è quello che ha evitato più gol in base alla qualità dei tiri fronteggiati calcolata attraverso il modello degli Expected Goals (5.45). Muro”. In difesa, i quattro prescelti ...

Demiral 6: dopo l'incubo, con Lautaro il lavoro è più facile, al 31' p.t. si allunga zucca ... Sull'1 - 1per la difesa a quattro come nell'ultimo precedente di gennaio, dopo due autogol ...... l'attaccante del Napoli si porta a quota otto gol realizzati di testa nel 2022, un dato straordinario, come riporta, in un fondamentale importante per un centravanti e che poneal ...Davanti il totem offensivo è Victor Osimhen, che vanta il miglior rapporto tra palloni toccati e gol realizzati: una rete ogni 38 palloni giocati in Serie A (18 centri su 690 tocchi). Milan, i segreti ...Il 2022 del calcio italiano è pronto a chiudersi, con il Mondiale in Qatar che comincerà tra qualche giorno utile a stoppare la Serie A fino al prossimo gennaio. Dopo l'ultimo ...