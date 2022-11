Obbligazioni Intesa Sanpaolo in USD | dual tranche è andato a ruba tra Fund Managers

(Di martedì 15 novembre 2022)è tornata sul mercato obbligazionario con il collocamento di due nuovedenominate in dollari Usa. La banca italiana mancava da oltre un anno dal mercato americano e probabilmente è stato anche per questo motivo se l’emissione di è rivelata un successo sotto tutti i punti di vista. Gli investitori istituzionali a cui laemessa daSP era destinata si sono messi in fila per sottoscrivere i bond. Risultato di questo forte appeal è il record registrato dall’ammontare degli ordini. Per la prima volta nella storia del gruppo bancario italiano, un’emissione obbligazionariain dollari Usa ha raggiunto un ammontare ordini pari a oltre 10 miliardi di dollari (dato post allocazione). Insomma le ...

A luglio 2022, oltre 5mila investitori istituzionali avevano azioni edelle compagnie ... In classifica sono presenti Unicredit (2,163 miliardi) eSanpaolo (1,491 miliardi), in prima ......si legge che a luglio 2022 oltre 5mila investitori istituzionali detenevano azioni e... Anche banche italiane sono in lista: la UniCredit (2,163 miliardi) eSanpaolo (1,491 miliardi),...Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato americano un'emissione dual tranche. In particolare, si tratta di: Senior Preferred a 3 anni bullet per un nominale di 750 ...La banca colloca un senior preferred da 750 milioni e un senior non preferred da 1,25 miliardi. Forte risposta dagli investitori internazionali ...