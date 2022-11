ilGiornale.it

Poco importa se sia vero o meno: il fatto stesso che il più delle volte stazionino lì di fronte basta ai trafficanti per usarle come alleate per tranquillizzare i. I quali si affidano, ...... chiede di ascoltare il "grido" dei. Mette in guardia dalle "dalle sirene del populismo", ... Il Pontefice celebra all'"Altare della". Per le sue difficoltà di deambulazione non è ... Migranti, la confessione del trafficante: "Ho contatti con le Ong" Il trafficante di esseri umani millanta contatti con le Ong. Alla madre di un giovane migrante dice: "Devi essere ottimista: andrà tutto bene" ...(Adnkronos) - Tensione Italia-Francia sui migranti, interviene l'Ue. "Non possiamo permettere che due stati membri si scontrino in pubblico e creino un'altra mega crisi sui migranti", ha affermato il.