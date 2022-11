Inter | Handanovic riflette sul suo futuro | le ultime

Leggi su intermagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) Samirsul suoDopo essere partito come titolare, con il passato delle giornate Samirè stato scavalcato da André Onana fino ad accomodarsi in panchina ormai stabilmente. Lo sloveno, il cui contratto scadrà a giugno, deve scegliere se rimanere ancora un altro anno a Milano, ma in panchina o andare altrove e giocare senza scartare l’ipotesi di ritiro già in questa stagione. “Per quanto riguarda, la sua intenzione è sempre stata quella di giocare un altro anno per poi dedicarsi alla carriera da allenatore. Prima di mettere la firma sull’ultimo rinnovo Samir però dovrà vedere quali saranno le motivazioni rimaste dopo una stagione da vice e se vorrà continuare a esserlo pure nell’ultimo anno di attività. L’, ovviamente, rispetterà ...