Inter | campagna rinnovi | Skriniar la priorità | poi Dzeko e Darmian - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di martedì 15 novembre 2022) Settimana decisiva per il rinnovo di, ma via anche ai colloqui con: Marotta dà vita alla...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Settimana decisiva per il rinnovo di Skriniar, ma via anche ai colloqui con Dzeko e Darmian: Marotta dà vita alla......forma e a gennaio spera di riprendere la rimonta in Serie A e al contempo di imbastire una...e i suoi stanno pian piano alzando i giri del motore e con un paio di scalpi eccellenti come... Inter, campagna rinnovi: Skriniar la priorità, poi Dzeko e Darmian Settimana decisiva per il rinnovo di Skriniar, ma via anche ai colloqui con Dzeko e Darmian: Marotta dà vita alla campagna rinnovi ...Dopo le prime quindici giornate di Serie A, sono gli spettatori delle milanesi a riempire maggiormente gli impianti italiani.