Il potere della parolaccia | che ci fa stare meglio e ci rende più persuasivi

Agenda Digitale

... dalle multe ai sequestri: tutto ilai prefetti Migranti, la flotta umanitaria si prepara alla lunga attesa in mare: in 800 su tre navi Migranti, il presidente emeritoConsulta Giovanni ...Roma - Bypassare il filtromagistratura (con tutte le garanzie che questo comporta per gli indagati) e rimettere nelle mani del governo (attraverso i prefetti) l'unica arma efficace per fermare le Ong: il sequestro delle ... Intelligenza artificiale, tutto il potere della generazione automatica Da quando è arrivata a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio ha sostituito le gonne a pieghe della campagna elettorale con vestiti più seriosi e formali. Perché il genere femminile ha diritto a tu ...Fino al 22 gennaio, negli spazi espositivi della celebre villa panoramica su Firenze, gli scatti del celebre fotografo Elliott Erwitt.