Lo ha ammesso il premier conservatore Rishiin una intervista alla Bbc a margine del verticedi Bali, in Indonesia. Il primo ministro, arrivato a Downing Street dopo la gestione ...chiederà alun'azione coordinata per affrontare l'instabilità economica e l'aumento del costo della vita sulla scia dell'invasione russa, ha dichiarato il suo governo. Biden sarà '... G20: Sunak, reputazione internazionale Gb ha subito un colpo - Ultima Ora La reputazione internazionale del Regno Unito ha subito "un colpo" quest'anno dopo i diversi cambi al vertice del governo britannico. Lo ha ammesso il premier conservatore Rishi Sunak in una intervist ...L'iniziativa, per la quale è previsto in partenza un finanziamento da 4,2 miliardi di sterline (poco meno di 5 miliardi di euro), è stata messa nero su bianco dal governo Tory di Rishi Sunak a margine ...