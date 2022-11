Emma Marrone si racconta in un’intervista esclusiva a Vanity Fair | I dettagli

(Di martedì 15 novembre 2022)siinMilano 15 novembre 2022 – Ine in occasione dell’uscita del docufilm Sbagliata Ascendente Leone,siin un dialogo con Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana e scrittrice, in un numero speciale dedicato alla condizione femminile in Italia e all’indipendenza economica delle donne nel nostro Paese. «Non siamo libere di gestire il nostro corpo»,, «e questa è una violenza. Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare ...

La popolazione mondiale ha raggiunto oggi gli otto miliardi di persone. Tra loro "ce ne fosse uno che si fidanza con me". A commentare con ironia la nuova stima è delle Nazioni Unite è, che su Twitter scherza sul fatto di non avere ancora trovato la sua dolce metà nonostante la popolazione mondiale sia i crescita. Le Nazioni Unite, nel diffondere la notizia, hanno ...... famose e non, che hanno costruito i propri sogni pezzo per pezzo, tra cui quella della protagonista della cover,. In occasione dell'uscita del docufilm "Sbagliata Ascendente Leone", la ...Questa edizione di Amici sta dando parecchie soddisfazioni per quanto riguarda la sete di love story del pubblico. Il programma, iniziato da poco meno di due mesi, ha già visto la formazione di divers ...Emma Marrone dà voce a tutte le donne che, come lei, vorrebbero un figlio ma non possono averlo né con l'adozione né con la fecondazione.