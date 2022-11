Di Maria | 'Lautaro e gli altri giovani ci aiuteranno Non serve parlare | hanno già vinto la Coppa America | non hanno paura'

Abbiamo un buon goleador comeMartínez, che è in forma, e Di. Angel è sempre stato molto talentuoso, ma ora è maturo e ha parecchia fiducia in se stesso'.... Alejandro Gomez 17 (Siviglia), Alexis Mac Allister 20 (Brighton); Attaccanti: Lionel Messi 10 (Psg), Paulo Dybala 21 (Roma), Angel Di11 (Juventus),Martinez 22 (Inter), Joaquin Correa ...Intervistato da La Nacion il fantasista della Juventus, Angel Di Maria ha parlato del gruppo di giovani conovcati dall'argentina fra cui Lautaro Martinez e dell'apporto che potranno dare per il mondia ...Lionel Messi 10 (Psg), Paulo Dybala 21 (Roma), Angel Di Maria 11 (Juventus), Lautaro Martinez 22 (Inter), Joaquin Correa 16 (Inter), Nico Gonzalez 15 (Fiorentina), Julian Alvarez 9 (Manchester City).