Come farsi trovare pronti per il Black Friday 2022? I consigli per risparmiare su abbigliamento e accessori

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Milano 15 novembre. Il, appuntamento tanto atteso dagli amanti dello shopping di tutto il mondo è ormai alle porte. Aspettato con impazienza ogni anno, permette ai consumatori di fare dei veri e propri affari, acquistando prodotti a prezzi scontatissimi, dai capi d’alle calzature. Ma che origini ha questa ricorrenza? E cosa vale la pena aggiungere al carrello? Abbiamo in serbo per te alcunisugli articoli da comprare e qualche importante dritta per non fartiimpreparato. Quando nasce il? Le origini della ricorrenza made in USA Il, in Italia, scoccherà esattamente alla mezzanotte del prossimo venerdì 25 ...