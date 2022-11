Chiara Nasti e il travaglio | non resiste più | vuole Thiago e sui social scrive | ' Sto messa così'

Corriere dello Sport

non ce la fa più: vuole conoscere il figlio Thiago . L'influencer con 2 milioni di follower su Instagram aspetta insieme al compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni , il suo ...Nel mese di agosto Mattia Zaccagni chiese adi sposarlo e il video divenne virale su Tikok. Come evidenzia il video il cantante attorniato, da una folla di persone festanti, si ... Chiara Nasti, paura al centro commerciale: "Ho perso un oggetto prezioso" Che gran felicità in casa Zaccagni! Poche ore fa è nata la piccola "Ludovica, Teresa Parigini", figlia dell'amore tra Francesca Zaccagni e Vittorio Parigini, ex ...Chiara Nasti è in dolce attesa del suo primo figlio. L'influencer, fidanzata di Mattia Zaccagni giocatore della Lazio, tiene sempre informati i propri follower (in tutto 2 ...