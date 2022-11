Calcio | U 21 Carnesecchi ' Contro Germania amichevole importante'

"Sarà una partita importante sotto tutti gli aspetti, sia perché si chiama Italia - Germania, sia perché ci misureremo contro una squadra di valore come quella tedesca", ha aggiunto. Il ...'Sarà una partita importante sotto tutti gli aspetti, sia perché si chiama Italia - Germania, sia perché ci misureremo contro una squadra di valore come quella tedesca' , ha aggiuntoin ...Il portiere dell’Under 21 Marco Carnesecchi ha capito il messaggio del Ct Nicolato. Le amichevoli vanno affrontate come se fosse una partita ufficiale, a maggior ragione se di fronte c’è una delle ...Da ieri la nazionale Under 21 italiana è in ritiro a Cesenatico e da questa mattina si allena a San Mauro Pascoli in vista dell'amichevole in programma sabato ...