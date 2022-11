La Stampa

e la voragine nel terreno: il video dei danni causati dai missili caduti in PoloniaIl video in questione mostra il luogo in cui i missili sarebbero caduti: di vede una grande voragine in cui sono finiti ribaltati un'e un trattore. Auto ribaltate e la voragine nel terreno: il video dei danni causati dai missili caduti in Polonia StampaMomenti di apprensione, ieri sera, per un incidente stradale avvenuto sul ponte di “Camerelle” a Nocera Superiore. Il conducente di un’auto – secondo una prima ricostruzione dei fatti – avrebbe ...Oggi vertice Nato e riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. La Russia nega, Biden ai reporter: “Probabilmente non è stata la Russia” ...