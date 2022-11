Realme 9 Pro+ riceve Android 13 in Beta | Galaxy Note 10 le patch di sicurezza

Telefonino.net

... Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 12GB+256GB, Nero NEO, FR version 529.00 430.50 Compra ora - 26%GT 25G Smartphone,...L'azienda cinese ha infatti aperto il programma di beta testing di Android 13 pere 9+ , due dei suoi più recenti dispositivi a essere stati lanciati sul mercato. Realme 9 Pro 5G, sconto CLAMOROSO su eBay per lo splendido mediogamma Il validissimo medio gamma Realme 9 Pro 5G è in offerta su eBay a un prezzo super conveniente: affare d'oro da non perdere. Quest’oggi hai a portata di mano la migliore occasione che ti possa capitare ...Uno smartphone a bassissimo costo ma dalle prestazioni avanzate, che oltretutto regala una garanzia molto estesa. Ecco di che si tratta ...