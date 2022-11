Rai | furiosa rissa nella sede a Milano | interviene la polizia

Liberoquotidiano.it

In questa trasmissione non puoi fare…Frida fammi parlare! Siamo suUno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non ...Oggi è andata in onda l'ultima puntata settimanale del programma mattutino diUno condotto da Eleonora Daniele . E sul finire della trasmissione la popolare conduttrice ha voluto parlare con i suoi tanti ospiti dell'argomento legato alle coppie vip (e non solo) in crisi. ... Sciarelli furiosa massacra Damilano: "Cercheremo di capire", caos a Rai 3 Eleonora Daniele su tutte le furie. La conduttrice di Storie Italiane ha affrontato il tema della fine dei rapporti sentimentali nel mondo dello spettacolo. Un argomento che ...Storie Italiane, la conduttrice perde le staffe con un'ospite: "E' un grave errore" Oggi è andata in onda l'ultima puntata settimanale del programma ...