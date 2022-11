Qatar 2022 | i convocati della Danimarca

Finisce così una gran parte del girone d'andata, che lascia spazio ad un mese e mezzo di importanti emozioni al Mondiale in. Una quindicesima giornata colma di goal e risultati inattesi. La Juventus fa tris con la Lazio, la Roma invece sbatte contro il muro granata. Milan in extremis, Inter portata in braccio da ...Gli stadi del Mondiale: dove si giocano le partite di. Le ...A sette giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar Cristiano Ronaldo rilascia un’intervista esclusiva in cui rivela tutti i problemi legati al suo ritorno al Manchester United. Il fenomeno portoghese ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...