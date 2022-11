Protocollo di contatto alieno | ecco a cosa stanno lavorando gli scienziati

Leggi su screenworld

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dato che la ricerca di vita extraterrestre non è mai stata così importante, un gruppo diha formato un centro che fungerà da quartier generale per perfezionare ildi, nel caso in cui l’umanità abbia bisogno di contattare vita aliena in futuro. Con sede presso l’Università scozzese di St Andrews, il SETI Post-Detection Hub si propone di riunire i maggiori esperti del mondo per pianificare e coordinare gli sforzi di comunicazione nel caso in cui dovessimo mai raggiungere il punto di rilevamento. “Era sempre più evidente che avevamo bisogno di un centro per coordinare i nostri sforzi per una disposizione integrata che affrontasse un evento del genere“, ha dichiarato John Elliott, ricercatore del St Andrews, in una recente intervista a VICE. “Così, con l’incoraggiamento dei colleghi, ...