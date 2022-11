Napoli | i grandi numeri di Spalletti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Alcuni deiche certificano il successo di questa prima parte di campionato deldi LucianoCon 11 vittorie consecutive e 41 punti in classifica ilsta volando. E alla vigilia di Juventus-Lazio Massimiliano Allegri ha ricordato come potrebbe eguagliare nel girone d’andata i 53 punti della Juventus del 2018-19, la prima con Cristiano Ronaldo, che di fatto si vinse lo scudetto già al giro di boa virando con un margine di 9 punti proprio suldi Ancelotti. L’impresa pernon è ancora compiuta, alla ripresa dalla pausa ci sarà il big-match di San Siro con l’Inter e dopo anche il confronto con la Juventus. Ma oggi (e fino alla fine del 2022), più che pensare al futuro, è bene celebrare idi Luciano ...

ilmattino.it

Nei weekend dal 3 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 arriva il giardino di Babbo Natale pere ... Tanti sono gli eventi in programma per il Natale 2022 in Campania e a. Seguici per le altre ......che richiamano alla mente i torti subiti negli anni passati e all'ormai famoso condizionamento psicologico rispetto aiclub di cui sarebbero 'vittime' le ex giacchette nere.... Kim Min-Jae, le scuse social e l'abbraccio di Napoli: «Sei un grande uomo» Chi spera nella rimonta E le altre Dietro il Napoli, tutte più o meno hanno avuto grandi difficoltà salvo poi riprendersi. A meno 8 punti segue il Milan, secondo in classifica con 33 punti. La ...L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport.