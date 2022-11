Meteo lunedì | autunno più deciso | attese piogge e temporali Ecco come andrà

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 14 novembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Nella prima parte della settimana avremo ancora a che fare con i residui del vortice retrogrado che una volta attraversata l’Italia nel corso del weekend, si posizionerà tra Francia e Germania, per essere agganciato dalla circolazione atlantica. Associato al minimo un ultimo fronte che interesserà la Penisola nella giornata diportandoe rovesci sulle regioni centro meridionali e isolatamente su parte del Nord. Passata questa instabilità entrerà in gioco la saccatura atlantica con una seconda perturbazione più intensa e organizzata che dovrebbe transitare sulla Penisola tra mercoledì 16 e giovedì 17 con qualche avanguardia al Nord già martedì 15., rovesci eanche abbondanti con il ritorno della neve in montagna, ...