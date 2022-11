Mattarella ricuce con Macron La telefonata? “Meloni sapeva” Parla Darnis

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Piena collaborazione in ogni settore, sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea”. Il comunicato diffuso dal Quirinale è stringato, ma sostanzialmente fotografa una conversazione – quella fra il Capo dello Stato italiano Sergio Matterella e il presidente francese– in cui si è affermata “la grande importanza delle relazioni tra i due Paesi”. Dopo le fibrillazioni scaturite sull’accoglienza dei migranti e i duri scontri tra i due governi, si è mosso il Colle. “Un momento distensivo, ritenuto opportuno da entrambi i Paesi”. Ne è certo Jean-Pierre, professore di storia contemporanea alla Luiss di Roma e di Storia delle relazioni italo-francesi all’Università di Nizza. Il fatto che sia dovuto interveniresarà fonte di imbarazzo per palazzo Chigi? Penso che questasia stata ...

Il Riformista

Un intervento, quello del presidente, che arriva dopo giorni di tensioni altissime tra Parigi e Roma , conseguenza della 'guerra' scoppiata sulla pelle dei migranti. Soltanto nella ...... ancor prima di salire al Colle per vedersi conferire dal Presidentel'incarico, la ... di Silvio Berlusconi che prima sferra un improvviso colpo gobbo a La Russa, poiandando a ... Mattarella scavalca Meloni e ricuce con la Francia, colloquio con Macron: “Collaborazione totale in... Migranti, Mattarella ricuce con la Francia. Telefonata con Macron, "piena collaborazione" bilaterale e nella UE ...Rave, Superbonus, migranti. A ogni iniziativa del governo corrispondono le critiche degli azzurri. Un'opposizione interna che potrebbe tradursi in voti mancanti in Parlamento. I punti dello scontro in ...