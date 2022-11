Marotta | 'Inter guarita da un problema misterioso Dzeko merita il rinnovo Non lascai la Juve per colpa di Ronaldo'

Commenta per primo Beppe, amministratore delegato dell'. è stato intervistato da Radio Anch'io Lo Sport e ha parlato a tutto tondo del momento nerazzurro e delle prossime mosse mercato. PROTAGONISTI SCUDETTO - '...Così Beppe, ad dell', a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai, sul rinnovo di Dzeko. "La famiglia Zhang merita rispetto - aggiunge - , perché in questi anni ha profuso tante energie ...L'ad dell'Inter indica la strada per il futuro. Lo sfogo di CR7 contro Ten Hag. Le ammissioni del tecnico del Real Carlo Ancelotti. L'ex Roma Nainggolan è sul mercato ...“Rispetto a ieri non è cambiato niente, c’è la consapevolezza di poter essere protagonisti sino in fondo in un campionato anomalo e inedito, che ripartirà il 4 gennaio – ha detto Giuseppe Marotta, ...