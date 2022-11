(Di lunedì 14 novembre 2022) Guerra in Ucraina e guerra diplomatica: Mosca ha impostoa 100 cittadinivietando loro di entrare in. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, citato da Ria ...

Guerra in Ucraina e guerra diplomatica: Mosca ha imposto sanzioni a 100 cittadini canadesi vietando loro di entrare in. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, citato da Ria Novosti. Tra i destinatari delle sanzioni, anche l'attore Jim Carrey e il nipote del defunto controverso politico ucraino ...Quello che si, di fatto, all'economia e alla società europee è una riduzione del debito di ... Dovrebbe essere nell'interesse persino di Cina,e India. Si dirà che questo non è il momento ... La Russia impone sanzioni contro 100 canadesi tra cui l’attore Jim Carrey Il tennista russo, che ha sconfitto il connazionale nel primo match del gruppo rosso delle Atp Finals di Torino, ha scritto una frase col pennarello su una telecamera ...I tentativi di imporre lingua e cultura russe agli abitanti della città ucraina hanno incontrato per mesi diverse forme di resistenza ...