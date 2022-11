Istanbul | esplosione in pieno centro | morti e feriti - Erdogan | Vile attentato

(Di lunedì 14 novembre 2022) IN MANETTE UNA SIRIANA, polizia turca diffonde le immagini dell'arresto BAGNO DI FOLLA Zelensky in visita nella Kherson liberata dai russi "In 3 anni ho guadagnato un milione" ...

Michel: 'Terribili notizie da, vicini al popolo turco' - 'Notizie orribili da. Condoglianze alle vittime dell'all'Istiqlal. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a coloro ...in centro a, ci sono morti: "Ordigno nella borsa di una donna"Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La deflagrazione nel pomeriggio del 13 novembre, in una via dello shopping. Un arresto - di una donna siriana - e poi le accuse. Il presidente Erdogan: «Attacco vile» ...