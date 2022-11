(Di lunedì 14 novembre 2022) ECSM sgancia la bomba secondo cuie AMDil Raptor Lake Refresh e l’8-core AMD Ryzen 7000X3DÈ notizia recente quella che vede protagoniste le due assolute regine del mondo dei processori. Infatti ECSM ha da poco rivelato che, secondo alcuni rumors, a partire dalla prima metà del 2023 potremmo assistere al lancio dell’Core i9-13900KS, ovvero una SKU speciale capace di spingersi a 6 GHz. Se così sarà, si tratterà della CPU desktop consumer più veloce, perlomeno fintanto che AMD non rilascerà la serie Ryzen 7000 aggiornata con 3D V-Chache. Ulteriori rumors a riguardo ECSM però svela anche che non è a conoscenza di varianti a 12 o addirittura 16 core con cache aggiuntiva. Ciò si traduce quindi nel fatto che almeno per un primo momento ...

Intel e AMD: entrambe potrebbero rilasciare nuove CPU l'anno prossimo ECSM sgancia la bomba secondo cui Intel e AMD potrebbero rilasciare il Raptor Lake Refresh e l'8-core AMD Ryzen 7000X3D l'anno prossimo.