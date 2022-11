Il centrodestra stringe il cerchio | il favorito per la candidatura nel Lazio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo l'ufficializzazione della corsa del presidente uscente Attilio Fontana in Lombardia e, soprattutto, dopo il decreto di scioglimento dell'assemblea di via della Pisana, ilaccelera per arrivare al più presto all'individuazione del candidato anche alla presidenza della Regione. Gli alleati premono affinché Fratelli d'Italia, cui spetta la scelta, arrivi ad indicare il candidato «entro la fine di questa settimana, o, al limite, la prossima». I tempi sono stretti dal momento che, a meno che non intervenga il governo con un decreto, il voto regionale si deve tenere entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio regionale del. E, quindi, le date utili sarebbero il 5 o il 12 febbraio (date che sulla carta potrebbero andare bene anche per la Lombardia). I nomi dei candidati sul tavolo sono noti, ovvero ...