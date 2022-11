Harry e Meghan sono “i poveri di Hollywood” | “Non deve essere piacevole essere celebrità di serie D | senza abbastanza soldi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Saranno anche i duchi del Sussex mai ‘di’. A far capire la differenza patrimoniale fra i Sussex e le celebrity che vivono nei villoni di Montecito in California è la giornalista inglese Tina Brown. A lei, ex direttrice di Vanity Fair e del New Yorker, non sfugge che il patrimonio della coppia si aggira “solo” intorno ai 22 milioni di dollari mentre le star del quartiere vantano fortune miliardarie. La stessa Oprah Winfrey, per esempio, a cui propriodecise di rilasciare l’intervista dello scandalo in cui accusava la Casa Reale inglese di razzismo, da regina della tv americana ha una fortuna di 2,5 miliardi di dollari. Persino la loro villa da oltre 14 milioni di dollari, rispetto alle dimore dei super ricchi della zona, “è un umile cottage”. ...