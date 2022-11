Collegamento SS7 – Aeroporto Affidato incarico per il collaudo

(Di lunedì 14 novembre 2022) Massima attenzione da parte dalla nuova Amministrazione provinciale nei riguardi di interventi essenziali per il territorio. Accanto ad una serie di provvedimenti tesi a non veder sfumare risorse già assegnate negli anni scorsi per la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali, si registra l’affidamento dell’professionale per “ilin corso d’opera e finale tecnico-amministrativo estatico” relativo ai lavori di “SS7-di Grottaglie”. “Quello appena adottato – dichiara il presidente Melucci in relazione a quest’opera – è l’ennesimo provvedimento che dimostra una volta di più la nostra volontà di ottimizzare i tempi e garantire all’intero territorio importanti ricadute economiche sfruttando e valorizzando tutte le risorse a disposizione, come ...

... Rotatoria Ingresso, Rotatoria via Prov. Le San Vito - via Ciciriello, Rotatoria viale Arno - via Prov.le Lecce. Inoltre, saranno realizzati dei punti di rilancio radio per il: I. C....ilcon l'autostrada. L'impegno è di porre ad ANAS queste priorità per l'inserimento nella prossima programmazione pluriennale. d) Completare la trasversale Murgia Pollino di cui la... Taranto, collegamento Ss7-Aeroporto: affidato incarico per collaudo I lavori prevedono la realizzazione, l’ammodernamento e la manutenzione di una rete viaria che assume un'importanza strategica sia in vista della futura operatività del distretto aerospaziale L’Ammini ...Il Presidente Rinaldo Melucci: ''Questo è l'ennesimo provvedimento che dimostra la nostra volontà di garantire al territorio importanti ...