Che figuraccia Schillaci | sembra di avere uno Speranza bis

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 14 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/giordano.mp4 Quando è stato nominato ministro della Salute Orazio, mi era venuto qualche dubbio. Ma uno che era stato voluto da Robertoconsulente dell’Iss ed era favorevole al green pass, può essere in grado di dare quella svolta alla gestione della sanità che molti si aspettavano? La risposta purtroppo è negativa. L’altro giornoha chiamato un gruppetto di giornalisti, pratica già di per sé bizzarra, per dire cosa? “Massiccia campagna vaccinale per la quarta dose” e per quanto riguarda la quarantena dei positivi asintomatici… “si valuterà, forse, qualche semplificazione”. Ma cosa vuoi valutare? Chi sta bene deve poter andare in giro. Deve poter andare in giro. Come succede in Spagna, in Gran Bretagna e in moltissimi ...