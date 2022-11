Automobilismo | Coppa delle Alpi | aperte le iscrizioni per la terza edizione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - Aprono oggi lealla2023 in programma dall'1 al 4 Marzo: ladella competizione invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl si snoderà tra i più suggestivi passi dell'intero arcono e attraverserà i confini di Italia, Austria e Svizzera. Saranno ammesse al via auto costruite fino a tutto il 1990. Gli esemplari costruiti entro il 1965 potranno competere per il Campionato Italiano Grandi Eventi. Lechiuderanno il 3 Febbraio 2023.

